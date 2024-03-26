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22.03.2024 12:00 927

Український арбітр працюватиме на матчах Фіналу чотирьох футзальної Ліги чемпіонів

Куций став першим в історії України, хто отримав таке призначення
Сьогодні 19:42 63 0
Український арбітр працюватиме на матчах Фіналу чотирьох футзальної Ліги чемпіонів
#Денис Куций

Джерело - Чемпіон.

Український арбітр Денис Куций розсудить команди у матчах Фіналу чотирьох футзальної Ліги чемпіонів сезону 2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Куций стане першим в історії українцем, який працюватиме у фінальній стадії футзальної Ліги чемпіонів.

У Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів 223/24 зіграють іспанські Барселона і Пальма, а також португальські Бенфіка і Спортинг. Пальма - чинний володар трофея.

Розклад матчів Фіналу чотирьох:

П'ятниця, 3 травня. Півфінали

  • 17:00. Бенфіка (Португалія) - Пальма (Іспанія)
  • 20:00. Барселона (Іспанія) - Спортинг (Португалія)

Неділя, 5 травня

  • 16:00. Матч за третє місце
  • 19:00. Фінал

Нагадаємо,  жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася у другому товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.

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