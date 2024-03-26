Український арбітр працюватиме на матчах Фіналу чотирьох футзальної Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Український арбітр Денис Куций розсудить команди у матчах Фіналу чотирьох футзальної Ліги чемпіонів сезону 2023/24 років.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
Куций стане першим в історії українцем, який працюватиме у фінальній стадії футзальної Ліги чемпіонів.
У Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів 223/24 зіграють іспанські Барселона і Пальма, а також португальські Бенфіка і Спортинг. Пальма - чинний володар трофея.
Розклад матчів Фіналу чотирьох:
П'ятниця, 3 травня. Півфінали
- 17:00. Бенфіка (Португалія) - Пальма (Іспанія)
- 20:00. Барселона (Іспанія) - Спортинг (Португалія)
Неділя, 5 травня
- 16:00. Матч за третє місце
- 19:00. Фінал
Нагадаємо, жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася у другому товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.