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22.03.2024 12:00 924

UFC дискваліфікувала росіянина на два роки

Сьогодні 16:36 76 0
UFC дискваліфікувала росіянина на два роки
#UFC

Джерело - UFC.

Російського бійця UFC Хусейна Асхабова дискваліфіковано на два роки за порушення допінгових правил. 

Про це організація оголосила на своєму офіційному сайті. 

З заяви UFC стало відомо, що 6 лютого Асхабов провалив допінг-тест, який у нього взяли в Грозному, Республіка Чечня. Тест бійця показав наявність у його організмі анаболічних стероїдів, які перебувають у списку заборонених речовин UFC. 

Дискваліфікація набула чинності з 28 лютого 2024 року. Таким чином 29-річний росіянин зможе повернутися в октагон не раніше 28 лютого 2026 року. 

Свій перший і єдиний поєдинок в UFC Асхабов провів ще в лютому 2023 року. Тоді він одностайним рішенням суддів програв Джамаллу Еммерсу. 

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