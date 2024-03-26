UFC дискваліфікувала росіянина на два роки

Джерело - UFC.

Російського бійця UFC Хусейна Асхабова дискваліфіковано на два роки за порушення допінгових правил.

Про це організація оголосила на своєму офіційному сайті.

З заяви UFC стало відомо, що 6 лютого Асхабов провалив допінг-тест, який у нього взяли в Грозному, Республіка Чечня. Тест бійця показав наявність у його організмі анаболічних стероїдів, які перебувають у списку заборонених речовин UFC.

Дискваліфікація набула чинності з 28 лютого 2024 року. Таким чином 29-річний росіянин зможе повернутися в октагон не раніше 28 лютого 2026 року.

Свій перший і єдиний поєдинок в UFC Асхабов провів ще в лютому 2023 року. Тоді він одностайним рішенням суддів програв Джамаллу Еммерсу.