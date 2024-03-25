Джерело - Чемпіон.

Український стрибун з трампліну Євген Марусяк оновив рекорд України у загальному заліку Кубку світу.

На завершальному етапі КС Марусяк стрибнув на 228.5 метрів на польотному трампліні та оновив національний рекорд одразу на 5 метрів. Також Євген фінішував у топ-15 етапу Кубку світу вдруге в кар'єрі.

Упродовж сезону українець п'ять разів входив до топ-30 одиночних турнірів. За свої виступи український стрибун з трампліна здобув 57 очок і посів 45-те місце загального заліку. Переможцем Кубку світу в сезоні-2023/24 став австрієць Штефан Крафт, який набрав 2149 очок.

Зазначимо, що цей результат Марусяка також став рекордним для України. Попереднє досягнення також належало Євгену - 21 очко в сезоні-2022/2023.