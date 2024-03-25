Джерело - Чемпіон.

Збірна України з підводного спорту завершила ІІ етап ліцензійного Кубку світу з плавання в ластах із 29 медалями в добірці.

Українці завоювали 12 золотих, 8 срібних та 9 бронзових нагород на змаганнях, які відбулися в Ліньяно-Сабб'ядоро, Італія.

Зазначимо, що естафетна команда у складі Артура Артамонова, Євгенія Тимошенка, Олексія Захарова та Вікторії Уварової встановила світовий рекорд. Україна показала результат 2:48:02.

Раніше ми повідомляли, що білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили до чемпіонату світу.