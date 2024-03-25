Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу

Дві нагороди везуть українки з Австрії

Джерело - Чемпіон.

Українська фристайлістка Анастасія Мельник посіла другу сходинку в дисципліні слоупстайл (SS) на етапі Кубку Європи зі слоупстайлу та біґ-ейру сезону-2023/2024 в австрійськом Санкт-Антон-ам-Арльберзі.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Раніше у Австрії Катерина Коцар перемогла у біґ-ейрі (BA). Для 23-річної спортсменки це третє золото КЄ з фристайлу.

Напередодні українські фристайлісти Коцар й Орест Коваленко здобули два золота на етапі Кубку Європи у Франції.