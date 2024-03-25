Збірна України виборола 14 нагород і стала найкращою на етапі Кубку Європи серед кадетів

5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей

Джерело - Ukrsportbase.

Збірна України з дзюдо стала найкращою на етапі Кубку Європи-2024 серед кадетів у словацькому Шаморіні.

За підсумками двох змагальних днів українці завоювали п'ять золотих нагород, три - срібні та шість - бронзових.

Про це повідомляє Ukrsportbase у Telegram-каналі.

Українські чемпіони та призери

Золото: Анастасія Левченко (до 48 кг), Іларія Цуркан (до 63 кг), Олександр Мартинчук (до 66 кг), Михайло Соляник (до 81 кг) і Аркадій Самойлов (до 90 кг).

Срібло: Ростислав Кострикін (до 50 кг), Тимофій Руденко (до 73 кг) і Кирило Перевертайло (до 81 кг).

Бронза: Анастасія Северин (до 52 кг), Діана Балбек (до 57 кг), Ілля Назаренко, Богдан Остапенко (обидва - до 66 кг), Дмитро Лебідь (до 90 кг) та Олег Фесенко (понад 90 кг).

Раніше українки Юлія Курченко та Єлизавета Литвиненко здобули відповідно золоту і бронзову медалі на турнірі Grand Slam у Тбілісі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК щодо допуску до змагань спортсменів з країн-агресорок.

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