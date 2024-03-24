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Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки

Два золота і бронза
Сьогодні 22:01 133 0
Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки
Фото - Jose A. Ramos Sport Photography
#Анастасія Курашвілі

Джерело - Суспільне.

Три нагороди здобули українські спортсмени на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, який проходив у Португалії. 

Про це інформує Суспільне.

В індивідуальних змаганнях із першої позиції кваліфікувалася до фіналу Анастасія Курашвілі. Там українка теж випередила всіх суперниць і перемогла на етапі КС. 

На найвищу позицію піднявся й український змішаний дует. Курашвілі та Станіслав Галайда виграли кваліфікацію та здобули золото і за підсумками фінальних змагань. 

Медальним став також виступ нашого тріо. До його складу, крім Курашвілі та Галайди, також увійшла Анастасія Литвин. Українці посіли третю сходинку, поступившись командам Італії та Франції.  У кваліфікації українці були другими.

Нагадаємо, Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу, який відбувся у португальському місті Ґімарайнш.

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