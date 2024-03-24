Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки

Два золота і бронза

Джерело - Суспільне.

Три нагороди здобули українські спортсмени на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, який проходив у Португалії.

Про це інформує Суспільне.

В індивідуальних змаганнях із першої позиції кваліфікувалася до фіналу Анастасія Курашвілі. Там українка теж випередила всіх суперниць і перемогла на етапі КС.

На найвищу позицію піднявся й український змішаний дует. Курашвілі та Станіслав Галайда виграли кваліфікацію та здобули золото і за підсумками фінальних змагань.

Медальним став також виступ нашого тріо. До його складу, крім Курашвілі та Галайди, також увійшла Анастасія Литвин. Українці посіли третю сходинку, поступившись командам Італії та Франції. У кваліфікації українці були другими.

Нагадаємо, Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу, який відбувся у португальському місті Ґімарайнш.