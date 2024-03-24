Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки

Джерело - Суспільне.
Три нагороди здобули українські спортсмени на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, який проходив у Португалії.
Про це інформує Суспільне.
В індивідуальних змаганнях із першої позиції кваліфікувалася до фіналу Анастасія Курашвілі. Там українка теж випередила всіх суперниць і перемогла на етапі КС.
На найвищу позицію піднявся й український змішаний дует. Курашвілі та Станіслав Галайда виграли кваліфікацію та здобули золото і за підсумками фінальних змагань.
Медальним став також виступ нашого тріо. До його складу, крім Курашвілі та Галайди, також увійшла Анастасія Литвин. Українці посіли третю сходинку, поступившись командам Італії та Франції. У кваліфікації українці були другими.
Нагадаємо, Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу, який відбувся у португальському місті Ґімарайнш.