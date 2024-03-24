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Аврора вирвала нічию в СкайАп у 25 турі Екстра-ліги

Сьогодні 20:57 105 0
Аврора вирвала нічию в СкайАп у 25 турі Екстра-ліги
#Екстра-ліга, #СкайАп, #Аврора

Джерело - Чемпіон.

Аврора та СкайАп не визначили сильнішого в матчі 25 туру Екстра-ліги з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3. Господарі вели в рахунку 3:0, однак втратили перевагу в другій половині гри.

Чемпіонат України  - Екстра-ліга
25 тур, 24 березня

СкайАп (Київ) - Аврора (Київ) 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Ліфер, 2:0 - 18 Бакум, 3:0 - 20 Смоловик, 3:1 - 24,  3:2 - 30 Дичук, 3:3 - 36 Боргун

Склади команд:

СкайАп: Бакінський – Тменов (к), Бруно, Щериця, Бакум – Корнєв, Тищенко, Ліфер, Смоловик – Салтанов, Ардашніков, Кібиш, Сніцаренко – Удовиченко

Аврора: Гуйван (Лисюк, 21) – Семенченко, Боргун, Сагайдачний, Чеберяк – Бессалов (к), Школьний, Літвінов, Гурєєв – Завертаний, Кузьмак, Дичук – Коробка

Свої наступні поєдинки команди проведуть у межах 1/4 фіналу Кубка України. Аврора зіграє проти Сухої Балки, a СкайАп протистоятиме ХІТу.

Раніше жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася у другому товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.

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