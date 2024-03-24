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Чендлер оголосив про бій з Мак-Грегором

Сьогодні 20:17 110 0
Чендлер оголосив про бій з Мак-Грегором
#UFC, #Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - Чемпіон.

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер проведе бій з колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Про це Чендлер розповів порталу TMZSports.

"Я маю офіційне оголошення. Бій відбудеться цього літа. Не можу сказати вам точну дати, але це відбудеться цього літа, так. Я проти Конора. Ми організовуємо цей бій уже рік. Цього літа. Я готовий", – сказав Чендлер.

Раніше повідомлялося, що поєдинок може відбутися в середній вазі. Ірландець до цього виступав тільки в легкій та напівлегкій.

Конор провів останній бій у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є. 

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