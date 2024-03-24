Джерело - Чемпіон.

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер проведе бій з колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Про це Чендлер розповів порталу TMZSports.

"Я маю офіційне оголошення. Бій відбудеться цього літа. Не можу сказати вам точну дати, але це відбудеться цього літа, так. Я проти Конора. Ми організовуємо цей бій уже рік. Цього літа. Я готовий", – сказав Чендлер.

Раніше повідомлялося, що поєдинок може відбутися в середній вазі. Ірландець до цього виступав тільки в легкій та напівлегкій.

Конор провів останній бій у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.