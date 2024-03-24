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Одеса розгромила СКА-Львів, Мотор знищив Донбас: результати матчів гандбольної Суперліги

Сьогодні 17:31 226 0
Одеса розгромила СКА-Львів, Мотор знищив Донбас: результати матчів гандбольної Суперліги
#Донбас, #Мотор

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулися чотири гри заключного 6-го туру першого етапу чоловічої гандбольної Суперліги.

У заключному матчі ігрового дня Одеса з розгромним рахунком декласувала СКА-Львів.

Мотор не мав проблем із Донбасом. Вже 21 поспіль перемога для запоріжців.

Ізмаїл й СКА-ШВСМ переграли Карпати та ХНУ-ДЮСШ-1 відповідно.

Напередодні чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026.

Українська Суперліга з гандболу (чоловіки)
6 тур, 24 березня

Одеса - СКА-Львів 49:19 (24:8)

Мотор - Донбас 50:24 (25:11)

Ізмаїл - Карпати (Ужгород) 30:20 (16:11)

ХНУ-ДЮСШ-1 (Хмельницький) - СКА-ШВСМ (Київ) 33:37 (14:23)

Формат чемпіонату Суперліги: 

  • Усього на першому етапі чемпіонату заплановано шість з’їзних турів. Кожна команда проведе 21 матч.  Далі у турнірній таблиці відбудеться розподіл на два квартети: група А (1-4 місця) та група Б (5-8 місця). На другому етапі чемпіонату команди гратимуть тільки всередині своїх груп за підсумкові 1-4 місця (група А) та 5-8 місця (група Б). Важливо, що на ІІ етапі зберігаються всі результати здобуті на І етапі.
  • І етап - команди грають у три кола, кожна команда проведе 21 матч. 
  • ІІ етап - поділ на дві групи і матчі всередині груп: група А (1-4 місця) та група Б (5-8 місця). 4 тури, кожна команда зіграє з кожною командою своєї групи 4 рази. Усього кожна команда проведе на ІІ етапі 12 матчів. Результати І етапу зберігаються. За результатами ІІ етапу визначається підсумкова турнірна таблиця чемпіонату 2023/2024. 
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