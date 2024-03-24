Одеса розгромила СКА-Львів, Мотор знищив Донбас: результати матчів гандбольної Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулися чотири гри заключного 6-го туру першого етапу чоловічої гандбольної Суперліги.

У заключному матчі ігрового дня Одеса з розгромним рахунком декласувала СКА-Львів.

Мотор не мав проблем із Донбасом. Вже 21 поспіль перемога для запоріжців.

Ізмаїл й СКА-ШВСМ переграли Карпати та ХНУ-ДЮСШ-1 відповідно.

Напередодні чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026.

Українська Суперліга з гандболу (чоловіки)

6 тур, 24 березня

Одеса - СКА-Львів 49:19 (24:8)

Мотор - Донбас 50:24 (25:11)

Ізмаїл - Карпати (Ужгород) 30:20 (16:11)

ХНУ-ДЮСШ-1 (Хмельницький) - СКА-ШВСМ (Київ) 33:37 (14:23)

Формат чемпіонату Суперліги: