Мотор знищив Донбас: результати матчів гандбольної Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У Києві відбулися три 6-го туру чоловічої гандбольної Суперліги.
Мотор не мав проблем з Донбасом. Це вже 21 поспіль перемога для запоріжців. Ізмаїл та СКА-ШВСМ переграли Карпати та ХНУ-ДЮСШ 1 відповідно.
Цей тур є останнім на першому етапі сезону. Результати ігор в столиці остаточно визначать склад груп на другий етап.
Напередодні чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026.
Українська Суперліга з гандболу
6 тур, 24 березня
Мотор - Донбас 50:24 (25:11)
Ізмаїл - Карпати (Ужгород) 30:20 (16:11)
ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький) - СКА-ШВСМ (Київ) 33:37 (14:23)
Ще один матч розпочнеться о 15:00:
- Одеса - СКА-Львів
Формат чемпіонату Суперліги:
- Усього на першому етапі чемпіонату заплановано шість з’їзних турів. Кожна команда проведе 21 матч. Далі у турнірній таблиці відбудеться розподіл на два квартети: група А (1-4 місця) та група Б (5-8 місця). На другому етапі чемпіонату команди гратимуть тільки всередині своїх груп за підсумкові 1-4 місця (група А) та 5-8 місця (група Б). Важливо, що на ІІ етапі зберігаються всі результати здобуті на І етапі.
- І етап - команди грають у три кола, кожна команда проведе 21 матч.
- ІІ етап - поділ на дві групи і матчі всередині груп: група А (1-4 місця) та група Б (5-8 місця). 4 тури, кожна команда зіграє з кожною командою своєї групи 4 рази. Усього кожна команда проведе на ІІ етапі 12 матчів. Результати І етапу зберігаються. За результатами ІІ етапу визначається підсумкова турнірна таблиця чемпіонату 2023/2024.