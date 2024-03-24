Мотор знищив Донбас: результати матчів гандбольної Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулися три 6-го туру чоловічої гандбольної Суперліги.

Мотор не мав проблем з Донбасом. Це вже 21 поспіль перемога для запоріжців. Ізмаїл та СКА-ШВСМ переграли Карпати та ХНУ-ДЮСШ 1 відповідно.

Цей тур є останнім на першому етапі сезону. Результати ігор в столиці остаточно визначать склад груп на другий етап.

Напередодні чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026.

Українська Суперліга з гандболу

6 тур, 24 березня

Мотор - Донбас 50:24 (25:11)

Ізмаїл - Карпати (Ужгород) 30:20 (16:11)

ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький) - СКА-ШВСМ (Київ) 33:37 (14:23)

Ще один матч розпочнеться о 15:00:

Одеса - СКА-Львів

Формат чемпіонату Суперліги: