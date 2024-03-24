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Кривдник Амосова проведе титульний захист проти росіянина

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Кривдник Амосова проведе титульний захист проти росіянина
#Ярослав Амосов, #Джейсон Джексон

Джерело - Інстаграм Bellator.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Джейсон Джексон проведе бій проти росіянина Рамазана Курамагомедова. 

Про це Bellator повідомляє на своїй офіційних ресурсах. 

Бій пройде на шоу Bellator Dublin, яке заплановано на 22 червня. 

Цей поєдинок стане другим титульним захистом для ямайського чемпіона. Він завоював титул у листопаді, здолавши українця Ярослава Амосова, після чого технічним нокаутом переміг Рея Купера. 

Амосов після того в октагон ще не повертався. Наприкінці лютого український ексчемпіон запронував Джексону провести реванш

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