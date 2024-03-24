Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс святкував перемогу на Гран-прі Австралії у Формулі-1.

Шарль Леклер та Ландо Норріс посіли друге та третє місця відповідно.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який виграв кваліфікацію гонки, зійшов на 5 колі через несправність гальм.

Гран-прі Австралії

Альберт-парк, Мельбурн

24 березня

1. Карлос Сайнс (Феррарі) - 58 кіл

2. Шарль Леклер (Феррарі) +2,366

3. Ландо Норріс (Макларен) +5,904

4. Оскар Піастрі (Макларен) +35,770

5. Серхіо Перес (Ред Булл) +56,309

6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.20,992

7. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.33,222

8. Юкі Цунода (РБ) +1.35,601

9. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1.44,553

10. Кевін Магнуссен (Хаас) +1 коло

11. Алекс Албон (Вільямс) +1 коло

12. Даніель Рікардо (РБ) +1 коло

13. Пʼєр Гаслі (Альпін) +1 коло

14. Валттері Боттас (Заубер) +1 коло

15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло

16. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

Зійшли:

17. Джордж Рассел (Мерседес)

Льюїс Гамільтон (Мерседес)

Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.