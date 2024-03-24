Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024

Джерело - Чемпіон.
Пілот Феррарі Карлос Сайнс святкував перемогу на Гран-прі Австралії у Формулі-1.
Шарль Леклер та Ландо Норріс посіли друге та третє місця відповідно.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який виграв кваліфікацію гонки, зійшов на 5 колі через несправність гальм.
Гран-прі Австралії
Альберт-парк, Мельбурн
24 березня
- 1. Карлос Сайнс (Феррарі) - 58 кіл
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) +2,366
- 3. Ландо Норріс (Макларен) +5,904
- 4. Оскар Піастрі (Макларен) +35,770
- 5. Серхіо Перес (Ред Булл) +56,309
- 6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.20,992
- 7. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.33,222
- 8. Юкі Цунода (РБ) +1.35,601
- 9. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1.44,553
- 10. Кевін Магнуссен (Хаас) +1 коло
- 11. Алекс Албон (Вільямс) +1 коло
- 12. Даніель Рікардо (РБ) +1 коло
- 13. Пʼєр Гаслі (Альпін) +1 коло
- 14. Валттері Боттас (Заубер) +1 коло
- 15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло
- 16. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
Зійшли:
- 17. Джордж Рассел (Мерседес)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.