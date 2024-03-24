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Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024

Сьогодні 10:52 93 0
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс святкував перемогу на Гран-прі Австралії у Формулі-1.

Шарль Леклер та Ландо Норріс посіли друге та третє місця відповідно.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який виграв кваліфікацію гонки, зійшов на 5 колі через несправність гальм.

Гран-прі Австралії
Альберт-парк, Мельбурн
24 березня
  • 1. Карлос Сайнс (Феррарі) - 58 кіл
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) +2,366
  • 3. Ландо Норріс (Макларен) +5,904
  • 4. Оскар Піастрі (Макларен) +35,770
  • 5. Серхіо Перес (Ред Булл) +56,309
  • 6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.20,992
  • 7. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.33,222
  • 8. Юкі Цунода (РБ) +1.35,601
  • 9. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1.44,553
  • 10. Кевін Магнуссен (Хаас) +1 коло
  • 11. Алекс Албон (Вільямс) +1 коло
  • 12. Даніель Рікардо (РБ) +1 коло
  • 13. Пʼєр Гаслі (Альпін) +1 коло
  • 14. Валттері Боттас (Заубер) +1 коло
  • 15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1 коло
  • 16. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

Зійшли:

  • 17. Джордж Рассел (Мерседес)
  • Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  • Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.

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