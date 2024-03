Пілота Ред Булл покарали напередодні старту Гран-прі Австралії

Пілот Ред Булл Серхіо Перес отримав покарання напередодні старту Гран-прі Австралії.

Про це повідомили у соціальних мережах Формули-1.

Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS