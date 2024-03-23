Пілота Ред Булл покарали напередодні старту Гран-прі Австралії

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Серхіо Перес отримав покарання напередодні старту Гран-прі Австралії.

Про це повідомили у соціальних мережах Формули-1.

🚨 BREAKING 🚨



Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS — Formula 1 (@F1) March 23, 2024

Гонщик оштрафований на три позиції через навмисну заваду Ніко Хюлькенбергу в ході кваліфікації в Мельнбурні. Таким чином, мексиканець розпочне Гран-прі з шостого місця.

Зазначимо, що гонка розпочнеться 24 березня о 06:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.