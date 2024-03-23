Пілота Ред Булл покарали напередодні старту Гран-прі Австралії

Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Серхіо Перес отримав покарання напередодні старту Гран-прі Австралії.
Про це повідомили у соціальних мережах Формули-1.
🚨 BREAKING 🚨— Formula 1 (@F1) March 23, 2024
Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS
Гонщик оштрафований на три позиції через навмисну заваду Ніко Хюлькенбергу в ході кваліфікації в Мельнбурні. Таким чином, мексиканець розпочне Гран-прі з шостого місця.
Зазначимо, що гонка розпочнеться 24 березня о 06:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.