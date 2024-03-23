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22.03.2024 12:00 823

Пілота Ред Булл покарали напередодні старту Гран-прі Австралії

Вчора 23:23 130 0
Пілота Ред Булл покарали напередодні старту Гран-прі Австралії
#Формула 1, #Серхіо Перес

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Серхіо Перес отримав покарання напередодні старту Гран-прі Австралії.

Про це повідомили у соціальних мережах Формули-1.

Гонщик оштрафований на три позиції через навмисну заваду Ніко Хюлькенбергу в ході кваліфікації в Мельнбурні. Таким чином, мексиканець розпочне Гран-прі з шостого місця.

Зазначимо, що гонка розпочнеться 24 березня о 06:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.

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