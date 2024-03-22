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NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2

Сьогодні 22:38 1299 0
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
#Dota 2, #Navi, #DreamLeague Season 23

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з гри Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro у фіналі кваліфікації на престижний турнір DreamLeague Season 23.

Зустріч тривала 6 годин і завершилася з рахунком 3:2. Українській команді вдалося вирвати вольову перемогу на вирішальній карті та здобути путівку в основну стадію DreamLeague.

Зазначимо, що NAVI - це українська кіберспортивна організація. У складі команди з Dota 2 зараз виступають 2 українці, монгол, казахстанець та гравець з Киргизстану:

  • Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)
  • Сухбат "sanctity-" Отгондаваа (Монголія)
  • Дмитро "Nefrit" Тарасич (Україна)
  • Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)
  • Арман "Malady" Оразбаєв (Казахстан)
  • Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

У попередніх іграх NAVI обіграли переможців чемпіонату світу Team Spirit, після чого поступилися Virtus Pro у фіналі верхньої сітки відбіркового турніру.

Нагадаємо, що DreamLeague Season 23 триватиме з 20 до 26 травня. Призовий фонд турніру складає 1 млн доларів.

Напередодні склад NAVI з CS 2 поступився Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major.

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