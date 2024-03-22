Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з гри Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro у фіналі кваліфікації на престижний турнір DreamLeague Season 23.

Зустріч тривала 6 годин і завершилася з рахунком 3:2. Українській команді вдалося вирвати вольову перемогу на вирішальній карті та здобути путівку в основну стадію DreamLeague.

Зазначимо, що NAVI - це українська кіберспортивна організація. У складі команди з Dota 2 зараз виступають 2 українці, монгол, казахстанець та гравець з Киргизстану:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа (Монголія)

Дмитро "Nefrit" Тарасич (Україна)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Арман "Malady" Оразбаєв (Казахстан)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

У попередніх іграх NAVI обіграли переможців чемпіонату світу Team Spirit, після чого поступилися Virtus Pro у фіналі верхньої сітки відбіркового турніру.

Нагадаємо, що DreamLeague Season 23 триватиме з 20 до 26 травня. Призовий фонд турніру складає 1 млн доларів.

Напередодні склад NAVI з CS 2 поступився Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major.