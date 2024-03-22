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Коцар виграла на етапі Кубку Європи з фристайлу в Австрії

Сьогодні 18:15 238 0
Коцар виграла на етапі Кубку Європи з фристайлу в Австрії
Фото - Ukrainian freeski team

Джерело - Fisi.org.

Українка Катерина Коцар у дисципліні "бігейр" здобула перемогу в перший день змагань на етапі Кубку Європи з фристайлу в австрійському Санкт-Антон-ам-Арльберг.

Про це повідомляє Fisi.org.

Другу сходинку посіла француженка Віктуар Тільє, а третьою була італійка Вітале Чеза.

Зазначимо, серед чоловіків найкраще виступив Владислав Железнюк, який посів 11-ту сходинку. 

Завтра спортсмени змагатимуться у "слоупстайлі".

Напередодні Максим Кузнєцов завоював бронзову нагороду на етапі КЄ з фристайлу (акробатика) в італійському К’єза-ін-Вальмаленко.

Раніше українські фристайлісти здобули два золота на етапі Кубку Європи у Франції.

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