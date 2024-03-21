Головне
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:48 2825 1
Збірна Ісландії у більшості розгромила Ізраїль: результати матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:56 193
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було
Вчора 23:44 19236
Голи Яремчука і Довбика вивели збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 23:40 2883
Калініна здійснила неймовірний камбек у грі з Возняцкі в другому колі турніру в Маямі
Вчора 22:15 755 1
Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися онлайн матч
Вчора 21:42 3039
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція LIVE
Вчора 21:34 2360
Гераскевич на завершальних змаганнях сезону показав найкращий результат за всю історію українського скелетону
Вчора 20:56 3005
Джеко зіграє з перших хвилин: збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч проти України
Вчора 20:51 261
Лунін та абсолютний дебютант вийдуть у старті: збірна України назвала склад на матч проти Боснії і Герцеговини
Вчора 20:30 1047
Прямі трансляції

Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026

Вчора 23:49 79 0
Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026

Джерело - ФГУ.

Відбулося жеребкування відбірного турніру на чоловічий чемпіонат Європи-2026 з гандболу в данському Копенгагені.

Про це інформує Федерація гандболу України.

Збірна України потрапила до 6-ї відбірної групи, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Фарерських островів та Косово. 

Відбірний турнір до Євро-2026 (Група 6) 

  1. Нідерланди
  2. Фарерські острови
  3. Україна
  4. Косово

Усього у відбірному турнірі 8 груп по чотири команди. На Євро вийдуть 1-2 місця кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть у своїх групах треті місця. 

Відбірний турнір пройде з листопада 2024 по травень 2025. Кожна збірна зіграє по 6 матчів. Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться у січні 2026 року одночасно в Норвегії, Швеції та Данії за участі 24 команд.   

Нагадаємо, у березні чоловіча збірна України не пройшла на ЧС-2025.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гераскевич на завершальних змаганнях сезону показав найкращий результат за всю історію українського скелетону Гераскевич на завершальних змаганнях сезону показав найкращий результат за всю історію українського скелетону 3005
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 6384 3
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 9368 1
Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися онлайн матч Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися онлайн матч 3039
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 19236
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 6492
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34658 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45538
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47450 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36093 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159128
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56934 1