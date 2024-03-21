Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026

Джерело - ФГУ.

Відбулося жеребкування відбірного турніру на чоловічий чемпіонат Європи-2026 з гандболу в данському Копенгагені.

Про це інформує Федерація гандболу України.

Збірна України потрапила до 6-ї відбірної групи, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Фарерських островів та Косово.

Відбірний турнір до Євро-2026 (Група 6)

Нідерланди Фарерські острови Україна Косово

Усього у відбірному турнірі 8 груп по чотири команди. На Євро вийдуть 1-2 місця кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть у своїх групах треті місця.

Відбірний турнір пройде з листопада 2024 по травень 2025. Кожна збірна зіграє по 6 матчів. Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться у січні 2026 року одночасно в Норвегії, Швеції та Данії за участі 24 команд.

Нагадаємо, у березні чоловіча збірна України не пройшла на ЧС-2025.