Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2026

Джерело - ФГУ.
Відбулося жеребкування відбірного турніру на чоловічий чемпіонат Європи-2026 з гандболу в данському Копенгагені.
Про це інформує Федерація гандболу України.
Збірна України потрапила до 6-ї відбірної групи, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Фарерських островів та Косово.
Відбірний турнір до Євро-2026 (Група 6)
- Нідерланди
- Фарерські острови
- Україна
- Косово
Усього у відбірному турнірі 8 груп по чотири команди. На Євро вийдуть 1-2 місця кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть у своїх групах треті місця.
Відбірний турнір пройде з листопада 2024 по травень 2025. Кожна збірна зіграє по 6 матчів. Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться у січні 2026 року одночасно в Норвегії, Швеції та Данії за участі 24 команд.
Нагадаємо, у березні чоловіча збірна України не пройшла на ЧС-2025.