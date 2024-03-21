Став відомий склад збірної України на Grand Slam у Тбілісі

Білодід пропустить турнір

Джерело - ФДУ.

Із 22 по 24 березня проходитиме черговий турнір серії Grand Slam із дзюдо у Тбілісі. Україна привезла основний склад до Грузії.

По це повідомляє Федерація дзюдо України.

Участь у змаганнях візьмуть понад 530 атлетів з 83 країн світу, серед яких 11 представників України.

Після турніру Grand Prix Upper Austria, а також тренувального збору в чеському Німбурку, до Грузії відправився основний склад збірної, за виключенням Дар’ї Білодід, яка готується вже до наступних змагань.

Склад збірної України

Жінки: Юлія Курченко (до 78 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).

Чоловіки: Дільшот Халматов, Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Саід-Магомед Халідов (до 73 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Ярослав Давидчук (до 90 кг), Іван Кутєнков (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Дебютний турнір на цьому рівні проведуть Саід-Магомед Халідов (до 73 кг) та Іван Кутєнков (до 90 кг).

Зазначимо, грузинські змагання - це ще одна хороша можливість для спортсменів, які перебувають на межі прохідної позиції, покращити своє становище та завоювати олімпійські ліцензії.

Раніше українці неосновним складом вибороли 11 медалей на етапі Кубку Європи в Латвії.