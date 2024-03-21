Гераскевич на завершальних змаганнях сезону показав найкращий результат за всю історію українського скелетону

До цього найкращою позицією для українців було 6-те місце

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став четвертим на завершальному етапі Кубку світу сезону-2023/24 в американському Лейк-Плейсіді.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Цей результат є найкращим в історії українського скелетону на Кубках світу. До цього найкращою позицією для українців було шосте місце.

Досвідчений Гераскевич у першому заїзді відстав від лідера, китайця Інь Чженя 🇨🇳 на 0,51 с та став сьомим. У другому - Владислав зміг покращити час проходження траси на 0,06 с й відіграти відразу три позиції та фінішувати четвертим.

Інший українець, Владислав Лавренюк, який проводить дебютні етапи Кубка світу, перший заїзд завершив на 22-й позиції (+1,41 с від лідера) і отримав можливість виконати другу спробу. Яку Ярослав провів дещо гірше, тому у підсумку став 24-м.

Раніше Гераскевич двічі поспіль підіймався на п'єдестал у змаганнях Кубку Північної Америки.