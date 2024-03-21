Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Максим Кузнєцов завоював бронзову нагороду на кубку Європи в італійському К’єза-ін-Вальмаленко.

Українець виконав стрибок bFdF з оцінкою 88.12 балів. Для Кузнєцова це другий поспіль подіум на Кубку Європи - на етапі у швейцарському Айроло він здобув срібло.

Зазначимо, що три українських фристайлістки вийшли до фіналу змагань. Ангеліна Брикіна стала 4-ю, Оксана Яцюк і Єва Снічук посіли 5 та 6 місця відповідно.

У п'ятницю, 22 березня, відбудеться завершальний етап кубка Європи з фристайлу (акробатика) і будуть визначені переможці загальних заліків.