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Український гравець CS 2 R1nkle може перейти в імениту команду

Сьогодні 17:22 132 0
Український гравець CS 2 R1nkle може перейти в імениту команду
#B8

Джерело - Sheepsports.

Український гравець з CS 2 Артем r1nkle Мороз, який виступає за B8 може продовжити кар'єру у шведській команді Ninjas in Pajamas.

Про це повідомляє Sheepsports.

19-річний снайпер B8 перейде до NIP в обмін на іншого українського гравця Данила headtr1ck Валітова, якого у лютому 2024 року було виведено з основного складу.

Напередодні Natus Vincere перемогли TheMongolz у матчі першого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається в Данії.

Зазначимо, що російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.

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