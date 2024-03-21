Джерело - Sheepsports.

Український гравець з CS 2 Артем r1nkle Мороз, який виступає за B8 може продовжити кар'єру у шведській команді Ninjas in Pajamas.

Про це повідомляє Sheepsports.

19-річний снайпер B8 перейде до NIP в обмін на іншого українського гравця Данила headtr1ck Валітова, якого у лютому 2024 року було виведено з основного складу.

Напередодні Natus Vincere перемогли TheMongolz у матчі першого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається в Данії.

Зазначимо, що російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.