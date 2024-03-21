Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI переграла Team Spirit у першому раунді кваліфікації на турнір з Dota 2 - DreamLeague Season 23.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2 по картах. Наступну гру "народжені перемагати" проведуть проти вірменської команди з російським складом Virtus Pro. Початок у четвер, 21 березня, о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що DreamLeague Season 23 відбудеться з 20 до 26 травня. Призовий фонд турніру складає 1 млн доларів.

Нагадаємо, що Team Spirit з двома українцями в складі є дворазовими чемпіонами The International.

Напередодні склад Natus Vincere з CS 2 здобув перемогу на старті PGL Major Copenhagen 2024.