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NAVI перемогли чемпіонів світу у кваліфікації на турнір DreamLeague Season 23

Сьогодні 16:23 93 0
NAVI перемогли чемпіонів світу у кваліфікації на турнір DreamLeague Season 23
#Navi, #DreamLeague Season 23

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI переграла Team Spirit у першому раунді кваліфікації на турнір з Dota 2 - DreamLeague Season 23.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2 по картах. Наступну гру "народжені перемагати" проведуть проти вірменської команди з російським складом Virtus Pro. Початок у четвер, 21 березня, о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що DreamLeague Season 23 відбудеться з 20 до 26 травня. Призовий фонд турніру складає 1 млн доларів.

Нагадаємо, що Team Spirit з двома українцями в складі є дворазовими чемпіонами The International.

Напередодні склад Natus Vincere з CS 2 здобув перемогу на старті PGL Major Copenhagen 2024.

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