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Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну

Сьогодні 13:15 126 0
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну
#Євген Марусяк

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун з трампліну Євген Марусяк встановив новий рекорд України у кваліфікації на етап Кубку світу в словенській Планиці.

Українець стрибнув на 228.5 метрів на польотному трампліні та оновив національний рекорд одразу на 5 метрів. За свій виступ він отримав 205.5 бала, що стало п'ятим результатом кваліфікації. 

Попередній рекорд за дальністю стрибка Євген встановив тиждень тому на етапі в норвезькому Вікерсунді – 223 метри. В історії українських стрибків з трампліна ніхто більше не стрибав за 200 метрів.

Ще один українець Віталій Калініченко не зміг подолати кваліфікацію. Він з результатом 186.5 м, отримав 140.7 бала та посів 46-ту позицію.

Етап Кубку світу в Планиці відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Старт змагань запланований - о 16:30 за київським часом.

Напередодні Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу.

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