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Чендлер не впевнений у поєдинку з Мак-Грегором

Сьогодні 10:31 134 0
Чендлер не впевнений у поєдинку з Мак-Грегором
#Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - Чемпіон.

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер може бути не готовим до бою проти Конора Мак-Грегора.

Про це американець повідомив у Twitter.

"Я не впевнений, що буду готовий до бою влітку... Це (заява Конора) сталося як грім серед ясного неба. Я був не в курсі. Можете попросити Дейну підтвердити це?" – написав Чендлер.

Напередодні Мак-Грегор відновив кар’єру та анонсував бій проти Майкла Чендлера в середній вазі. Ірландець до цього виступав тільки в легкій та напівлегкій.

Конор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є. 

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