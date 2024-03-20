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Плотницький: Шкода, що у нашій країні спортсмени не мають права голосу

Сьогодні 18:33 76 0
Плотницький: Шкода, що у нашій країні спортсмени не мають права голосу
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу, #Угіс Крастіньш

Джерело - Фейсбук Олега Плотницького.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький вважає, що українські спортсмени не мають права голосу при ухваленні важливих рішень. 

Про це лідер італійської Перуджі написав на своїй сторінці у Facebook. 

"У кожної історії є свій початок та кінець, і ця - не виключення, хоча, на мою думку, не так вона повинна закінчитися! Шкода, що у нашій країні (зокрема у волейболі) все ще працює система, у якій спортсмени (від яких в більшості залежить результат) не мають право голосу, а ті, хто сидить вище, обираючи між комфортом, результатом та правдою, в першу чергу обирають комфорт", - йдеться в дописі Плотницького. 

Це коментар Олега стосовно звільнення Угіса Крастіньша з посади головного тренера збірної України. Латвійський фахівець працював з національною командою з 2017 року. Під його керівництвом "жовто-сині" вперше виграли Золоту Євролігу та увійшли до топ-20 світового рейтингу. 

Також Плотницький нещодавно розповідав, що в нього немає контакту з Федерацією волейболу України. 

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