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Крастіньш залишить посаду головного тренера збірної України з волейболу

Сьогодні 15:40 109 0
Крастіньш залишить посаду головного тренера збірної України з волейболу
#ФВУ, #Угіс Крастіньш

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу отримає нового тренера. Контракт з Угісом Крастіньшем не будуть продовжувати.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Не можу сказати, хто він [новий тренер] буде. Буде конкурс, може, виграє й інший. Хто б не був – у першу чергу хочу подякувати Угісу Крастіньшу, нашому тренеру, який дуже багато зробив для українського волейболу, приніс до нас ту європейськість, дав правильний напрямок. Але час іде, і нам потрібно рухатися вперед", – сказав Мельник після фіналу Кубка України з волейболу.

53-річний латвійський спеціаліст очолював збірну з 2017 року. На чолі з Крастіньшем збірна вперше виграла Золоту Євролігу та увійшла до топ-20 світового рейтингу.

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