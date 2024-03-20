Крастіньш залишить посаду головного тренера збірної України з волейболу

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу отримає нового тренера. Контракт з Угісом Крастіньшем не будуть продовжувати.
Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.
"Не можу сказати, хто він [новий тренер] буде. Буде конкурс, може, виграє й інший. Хто б не був – у першу чергу хочу подякувати Угісу Крастіньшу, нашому тренеру, який дуже багато зробив для українського волейболу, приніс до нас ту європейськість, дав правильний напрямок. Але час іде, і нам потрібно рухатися вперед", – сказав Мельник після фіналу Кубка України з волейболу.
53-річний латвійський спеціаліст очолював збірну з 2017 року. На чолі з Крастіньшем збірна вперше виграла Золоту Євролігу та увійшла до топ-20 світового рейтингу.