Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має провести поєдинок улітку.
Про це ірландський боєць розповів порталу Happy Punch.
"Кілька днів тому ми отримали підтвердження. Тепер усі системи запущені. Мак-Грегор повернеться в октагон UFC вже влітку", – заявив Мак-Грегор.
Conor McGregor announces his UFC return is now officially CONFIRMED 😱— Happy Punch (@HappyPunch) March 19, 2024
“Chandler in the summer, I got great news. It’s all systems go. Got the call, thumbs up.”
(via @marcraimondi) pic.twitter.com/ygiU1H2hcd
Напередодні Конор анонсував бій проти Майкла Чендлера в середній вазі.
Мак-Грегор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.