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Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри

Сьогодні 10:20 216 0
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Фото: Getty Images
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має провести поєдинок улітку.

Про це ірландський боєць розповів порталу Happy Punch.

"Кілька днів тому ми отримали підтвердження. Тепер усі системи запущені. Мак-Грегор повернеться в октагон UFC вже влітку", – заявив Мак-Грегор.

Напередодні Конор анонсував бій проти Майкла Чендлера в середній вазі. Ірландець до цього виступав тільки в легкій та напівлегкій.

Мак-Грегор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є. 

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