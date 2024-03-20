Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має провести поєдинок улітку.

Про це ірландський боєць розповів порталу Happy Punch.

"Кілька днів тому ми отримали підтвердження. Тепер усі системи запущені. Мак-Грегор повернеться в октагон UFC вже влітку", – заявив Мак-Грегор.

Conor McGregor announces his UFC return is now officially CONFIRMED 😱



“Chandler in the summer, I got great news. It’s all systems go. Got the call, thumbs up.”



(via @marcraimondi) pic.twitter.com/ygiU1H2hcd — Happy Punch (@HappyPunch) March 19, 2024

Напередодні Конор анонсував бій проти Майкла Чендлера в середній вазі. Ірландець до цього виступав тільки в легкій та напівлегкій.

Мак-Грегор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.