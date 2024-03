Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має провести поєдинок улітку.

Про це ірландський боєць розповів порталу Happy Punch.

Conor McGregor announces his UFC return is now officially CONFIRMED 😱



“Chandler in the summer, I got great news. It’s all systems go. Got the call, thumbs up.”



