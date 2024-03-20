Жіноча збірна України розгромно програла Італії

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася у другому товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.
Поєдинок завершився з рахунком 0:6.
Товариський матч
19 березня
Італія - Україна 6:0 (4:0)
Голи: Феррара 10, Бутіма 11, 18, Берте 18, Мансуєто 23, Де Као 40.
Італія: Сестарі, Коппарі, Борджес, Бутіма, Адаматті; Грієко, Мансуєто, Дібіазе, Гіларді, Де Као, Берте, Бово, Даль’Маз, Феррара.
Україна: Митрофанська (Новікова 38), Кузнецова, Гриценко, Дубицька, Форсюк; Калягіна, Воловенко, Терех, Ковшик, Коваленко, Каверзіна, Степаненко, Бурлаченко, Дрозд.
Попередження: Феррара 32 - Каверзіна 28.
Нагадаємо, напередодні українки також програли італійським спортсменкам у товариському поєдинку (2:4).