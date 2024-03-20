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Жіноча збірна України розгромно програла Італії

Сьогодні 09:47 90 0
Жіноча збірна України розгромно програла Італії
АФУ
#Жіноча збірна України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася у другому товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:6.

Товариський матч
19 березня

Італія - Україна 6:0 (4:0)

Голи: Феррара 10, Бутіма 11, 18, Берте 18, Мансуєто 23, Де Као 40.

Італія: Сестарі, Коппарі, Борджес, Бутіма, Адаматті; Грієко, Мансуєто, Дібіазе, Гіларді, Де Као, Берте, Бово, Даль’Маз, Феррара.

Україна: Митрофанська (Новікова 38), Кузнецова, Гриценко, Дубицька, Форсюк; Калягіна, Воловенко, Терех, Ковшик, Коваленко, Каверзіна, Степаненко, Бурлаченко, Дрозд.

Попередження: Феррара 32 - Каверзіна 28.

Нагадаємо, напередодні українки також програли італійським спортсменкам у товариському поєдинку (2:4).

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