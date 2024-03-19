Джерело - Чемпіон.

У двоматчевому півфінальному протистоянні чемпіонату України з волейболу серед жінок Суперліги Аланта переграла Буковинку.

Обидві зустрічі пройшли завершилися на користь із Дніпра з однаковим рахунком 3:0. Аланта вийшла до фіналу жіночої Суперліги. Зазначимо, що у минулому сезоні Аланта стала бронзовою призеркою чемпіонату України.

У другому півфіналі зіграють Прометей (Дніпро) та Балта (Одеська область). Перший матч відбудеться у п’ятницю, 22 березня.

Чемпіонат України з волейболу

Суперліга, жінки

Півфінал, 18-19 березня

Аланта (Дніпро) - Буковинка (Чернівці) 3:0 (25:11, 25:19, 25:20) та 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)

Рахунок у серії - 2:0