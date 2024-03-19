Українці завоювали 6 нагород і виграли загальний залік міжнародного турніру з греко-римської боротьби

4 золота, 1 срібло та 1 бронза

Джерело - ФГРБУ.

Збірна України з греко-римської боротьби здобула шість медалей на 35-му міжнародному турнірі з греко-римської боротьби "Меморіал Крістіана Палусалу", який відбувся в естонському Талліні.

Українські "класики" посіли першу сходинку в загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби України.

Чемпіони та призери

Золото: Віктор Петрик (63 кг); Максим Лю (67 кг); Артур Політаєв (72 кг); Руслан Конєв (82 кг).

Срібло: Андрій Вознюк (130 кг).

Бронза: Максим Євтушенко (67 кг).

Нагадаємо, українські "вільники" з 10 нагородами стали другими у командному заліку на міжнародному турнірі.

Напередодні стало відомо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорок.

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