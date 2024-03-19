Українці завоювали 6 нагород і виграли загальний залік міжнародного турніру з греко-римської боротьби

Джерело - ФГРБУ.
Збірна України з греко-римської боротьби здобула шість медалей на 35-му міжнародному турнірі з греко-римської боротьби "Меморіал Крістіана Палусалу", який відбувся в естонському Талліні.
Українські "класики" посіли першу сходинку в загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби України.
Чемпіони та призери
- Золото: Віктор Петрик (63 кг); Максим Лю (67 кг); Артур Політаєв (72 кг); Руслан Конєв (82 кг).
- Срібло: Андрій Вознюк (130 кг).
- Бронза: Максим Євтушенко (67 кг).
Нагадаємо, українські "вільники" з 10 нагородами стали другими у командному заліку на міжнародному турнірі.
Напередодні стало відомо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорок.
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