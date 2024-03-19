Українці вибороли дві нагороди на турнірі зі стендової стрільби у Кіпрі

Джерело - base of ukrainian sports.

Українські спортсмени вибороли дві нагороди на міжнародному турнірі зі стендової стрільби, який проходив у Кіпрі.

Про це повідомляє base of ukrainian sports.

Зазначається, що срібними призерами у змаганнях змішаних пар стали Олена Охотська та Олександр Білько, які у фіналі поступилися полякам Сандрі Берналь і Томашу Пасєрбскому.

Також юніорка Крістіна Хільченко поступилася представниці Фінляндії у боротьбі за 1 місце.

Нагадаємо, напередодні українці здобули 8 нагород з кульової стрільби на міжнародних змаганнях у польському Вроцлаві.