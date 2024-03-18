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Мак-Грегор: У мене два поєдинки за контрактом з UFC

Сьогодні 16:22 69 0
Мак-Грегор: У мене два поєдинки за контрактом з UFC
#Конор Мак-Грегор

Джерело - mmafighting.com.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор очікує на своє повернення в октагон.

Про це повідомив боєць у коментарі MMA Fighting.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися і регресувати, перезавантажити і переналаштувати своє повернення в октагон. Я прагну цього. Надворі перший квартал 2024 року. До кінця року ще чимало.

У мене в контракті залишилося два бої. Переговори продовжуються. Коли завершиться рекламна кампанія по фільму, коли святкування Дня святого Патріка добіжить кінця, то буде повний фокус на повернення в октагон.", — сказав Мак-Грегор.

Раніше ірландець анонсував бій проти Майкла Чендлера. Бій мав відбутися 29 червня у Лас-Вегасі у ліміті до 185 фунтів (прим. – 83.9 кг), тобто середній вазі. Конор до цього виступав тільки у легкій та напівлегкій.

Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є. 

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