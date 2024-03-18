Мак-Грегор: У мене два поєдинки за контрактом з UFC

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор очікує на своє повернення в октагон.

Про це повідомив боєць у коментарі MMA Fighting.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися і регресувати, перезавантажити і переналаштувати своє повернення в октагон. Я прагну цього. Надворі перший квартал 2024 року. До кінця року ще чимало.

У мене в контракті залишилося два бої. Переговори продовжуються. Коли завершиться рекламна кампанія по фільму, коли святкування Дня святого Патріка добіжить кінця, то буде повний фокус на повернення в октагон.", — сказав Мак-Грегор.