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Українці завоювали 6 нагород на Belgium Open із тхеквондо (ВТФ)

2 золота, 1 срібло та 3 бронзи
Сьогодні 13:30 99 0
Українці завоювали 6 нагород на Belgium Open із тхеквондо (ВТФ)
Фото - Belgian Open Taekwondo

Джерело - Чемпіон.

Українці здобули шість медалей на міжнародних рейтингових змаганнях Belgium Open із тхеквондо (ВТФ), які відбулися у бельгійському Ломмелі.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Збірна України завоювала 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи у різних вікових категоріях.

Дорослі

  • Бронза: Кирило Гурнов (до 80 кг); Максим Маненков (до 54 кг).

Юніори

  • Золото: Самір Мірзоєв (до 59 кг); Катерина Ступак (до 55 кг).
  • Срібло: Анастасія Волосенко (до 46 кг).
  • Бронза: Олександр Єфімов (до 78 кг). 

Українці здобули 18 нагород на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юнаків

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