2 золота, 1 срібло та 3 бронзи

Джерело - Чемпіон.

Українці здобули шість медалей на міжнародних рейтингових змаганнях Belgium Open із тхеквондо (ВТФ), які відбулися у бельгійському Ломмелі.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Збірна України завоювала 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи у різних вікових категоріях.

Дорослі

Бронза: Кирило Гурнов (до 80 кг); Максим Маненков (до 54 кг).

Юніори

Золото: Самір Мірзоєв (до 59 кг); Катерина Ступак (до 55 кг).

Срібло: Анастасія Волосенко (до 46 кг).

Бронза: Олександр Єфімов (до 78 кг).

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