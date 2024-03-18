Джерело - Чемпіон.
Українці здобули шість медалей на міжнародних рейтингових змаганнях Belgium Open із тхеквондо (ВТФ), які відбулися у бельгійському Ломмелі.
Про це інформує Міністерство молоді та спорту.
Збірна України завоювала 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи у різних вікових категоріях.
Дорослі
- Бронза: Кирило Гурнов (до 80 кг); Максим Маненков (до 54 кг).
Юніори
- Золото: Самір Мірзоєв (до 59 кг); Катерина Ступак (до 55 кг).
- Срібло: Анастасія Волосенко (до 46 кг).
- Бронза: Олександр Єфімов (до 78 кг).
Українці здобули 18 нагород на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юнаків