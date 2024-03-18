Українці везуть 14 медалей з міжнародного турніру зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Низку нагород здобули українські гімнасти у фіналах на окремих снарядах міжнародного турніру зі спортивної гімнастики в Азербайджані.
Про це стало відомо з протоколів Azerbaijan Gymnastics Federation.
Українці вибороли 5 золотих, 5 срібних і 4 бронзових нагороди.
Результати
- Серед юніорок Кристина Грудецька посіла перше місце у вправах на колоді та різновисотних брусах.
- Дар'я Чорна здобула золото у вільних вправах.
- У юніорських змаганнях Святослав Швед став найкращим на поперечині та другим на паралельних брусах.
- Іван Рудий переміг на кільцях та виборов срібну нагороду на коні-махи.
- У опорному стрибку на другій позиції у підсумку закінчив змагання Юрій Ємельянов, також у нього бронза у вільних вправах.
- Серед дорослих чотири медалі здобув Владислав Грико. Срібло - на паралельних брусах та кільцях, бронза - на перекладині та коні-махи.
- Третім у вільних вправах став Микита Мельников.
Напередодні українці завоювали медалі на міжнародному турніру зі спортивної акробатики.
Раніше Назар Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку, а також здобув срібло. А ще одну золоту нагороду в Баку для України завоював Ілля Ковтун.