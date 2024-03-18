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Українці везуть 14 медалей з міжнародного турніру зі спортивної гімнастики

5 золота, 5 срібла і 4 бронзи
Сьогодні 12:50 112 0
Українці везуть 14 медалей з міжнародного турніру зі спортивної гімнастики
Фото - Azerbaijan Gymnastics Federation

Джерело - Чемпіон.

Низку нагород здобули українські гімнасти у фіналах на окремих снарядах міжнародного турніру зі спортивної гімнастики в Азербайджані.

Про це стало відомо з протоколів Azerbaijan Gymnastics Federation.

Українці вибороли 5 золотих, 5 срібних і 4 бронзових нагороди.

Результати

  • Серед юніорок Кристина Грудецька посіла перше місце у вправах на колоді та різновисотних брусах. 
  • Дар'я Чорна здобула золото у  вільних вправах. 
  • У юніорських змаганнях Святослав Швед став найкращим на поперечині та другим на паралельних брусах. 
  • Іван Рудий переміг на кільцях та виборов срібну нагороду на коні-махи. 
  • У опорному стрибку на другій позиції у підсумку закінчив змагання Юрій Ємельянов, також у нього бронза у вільних вправах. 
  • Серед дорослих чотири медалі здобув Владислав Грико. Срібло - на паралельних брусах та кільцях, бронза - на перекладині та коні-махи. 
  • Третім у вільних вправах став Микита Мельников. 

Напередодні українці завоювали медалі на міжнародному турніру зі спортивної акробатики.

Раніше Назар Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку, а також здобув срібло. А ще одну золоту нагороду в Баку для України завоював Ілля Ковтун.

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