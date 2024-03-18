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Жіноча збірна України зіграє контрольні матчі проти італійок

Українки готуються до кваліфікації на ЧС
Сьогодні 11:00 148 0
Жіноча збірна України зіграє контрольні матчі проти італійок
Фото - УАФ
#Жіноча збірна України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Два контрольних матчі проти Італії зіграє жіноча збірна України з футзалу, готуючись до кваліфікації на чемпіонат світу.

Перша гра відбудеться сьогодні, 18 березня, друга - 19-го. Початок - о 21:00 та 20:00 за київським часом відповідно).

Про це інформує УАФ.

"Синьо-жовті" готуються до участі в європейській кваліфікації дебютного розіграшу чемпіонату світу серед жінок. 26 команд змагатимуться за чотири путівки на чемпіонат світу в основному й елітному раундах.

Склад жіночої збірної України з футзалу

  • Воротарі: Анастасія Терех (Лейшоєш, Португалія), Наталія Митрофанська (Вальдетірес Ферроль, Іспанія), Варвара Новікова (Ладомир).
  • Польові гравці: Ксенія Гриценко, Сніжана Воловенко, Єлизавета Кузнецова, Альона Коваленко (всі - Будстар), Ірина Дубицька (Лейшоєш, Португалія), Юлія Форсюк (Атлетико Торкаль, Іспанія), Дар’я Ковшик (Торребланка Мелілья, Іспанія), Поліна Дрозд (Ільвес, Фінляндія), Ксенія Бурлаченко, Христина Степаненко, Анастасія Калягіна, Анна Каверзіна (всі - Інтернасьонал, Португалія).

Нещодавно на війні з Росією загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

Чоловіча збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу

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