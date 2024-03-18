Українці вибороли дві медалі в олімпійському кроскантрі у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Дві нагороди для України здобули велосипедисти у кроскантрі за підсумками міжнародних перегонів з маунтенбайку в Туреччині.
Серед чоловіків першим перетнув фінішну лінію чемпіон Європи серед юніорів Олександр Гудима. Третім був Дмитро Тітаренко. Срібло виборов представник Румунії.
Про це повідомляє Ukrsportbase.
Топ-5 закрив ще один український велоспортсмен - Володимир Обухівський.
У жіночих змаганнях дві українки фінішували близько до призової трійки. Четвертою стала Марія Шерстюк, п'ятою - Ірина Слободян.
Зазначимо, кроскантрі - це олімпійська дисципліна, яка буде представлена у французькому Парижі.
Нагадаємо, Яна Беломоіна посіла 24-те місце з маунтенбайку на Європейських іграх.