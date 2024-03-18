Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7031
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 91906
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 156
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383053 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 461
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 741
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 478
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 931 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 929
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Вчора 21:56 700
Прямі трансляції

Українці вибороли дві медалі в олімпійському кроскантрі у Туреччині

Золота та срібна нагороди
Сьогодні 10:33 96 0
Українці вибороли дві медалі в олімпійському кроскантрі у Туреччині
Фото - соцмережі
#Яна Беломоіна, #Олександр Гудима

Джерело - Чемпіон.

Дві нагороди для України здобули велосипедисти у кроскантрі за підсумками міжнародних перегонів з маунтенбайку в Туреччині. 

Серед чоловіків першим перетнув фінішну лінію чемпіон Європи серед юніорів Олександр Гудима. Третім був Дмитро Тітаренко. Срібло виборов представник Румунії. 

Про це повідомляє Ukrsportbase.

Топ-5 закрив ще один український велоспортсмен - Володимир Обухівський. 

У жіночих змаганнях дві українки фінішували близько до призової трійки. Четвертою стала Марія Шерстюк, п'ятою - Ірина Слободян.

Зазначимо, кроскантрі - це олімпійська дисципліна, яка буде представлена у французькому Парижі.

Нагадаємо, Яна Беломоіна посіла 24-те місце з маунтенбайку на Європейських іграх. 

Коментарі ()
Популярне зараз
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8408
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3661
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7031
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 3534 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383053 12
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 91906
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10717 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14874
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23691 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80686
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35773
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47261 1