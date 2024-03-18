Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7030
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 91906
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 155
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383053 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 461
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 741
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 478
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 931 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 929
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Вчора 21:56 700
Прямі трансляції

Українці здобули 8 нагород на міжнародних змаганнях у польському Вроцлаві

3 золота, 3 срібла, 2 бронзи
Сьогодні 10:14 101 0
Українці здобули 8 нагород на міжнародних змаганнях у польському Вроцлаві
Фото - Мінмолодьспорту

Джерело - Чемпіон.

Вісім медалей різного ґатунку здобула збірна України на міжнародних змаганнях із кульової стрільби Grand Prix Wrocławia & Dolnego Śląska Wrocław у Польщі.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Українці везуть додому три золоті, три срібні та дві бронзові нагороди.

Результати:

  • ГП-6, пневматична гвинтівка, 10 м

Срібло: Сергій Куліш.

Бронза: Святослав Гузий. 

  • МГ-5, гвинтівка з трьох положень, 50 м, перший старт

Срібло: Сергій Куліш.

  • Вправа МП-5, пістолет, 25 м, перший старт

Золото: Анастасія Німець.

  • Вправа МП-5, пістолет, 25 м, другий старт

Золото: Юлія Коростильова.

  • Вправа ГП-МІКСТ, пневматична гвинтівка, 10 м, змішані команди

Золото: Дарія Дудка і Святослав Гудзий.

Бронза: Крістіна Остапенко та Сергій Куліш. 

  • Вправа МГ-9, гвинтівка, стрільба лежачи, відкрита категорія, 50 м

Срібло: Наталія Кальниш.

Раніше український юніор оформив золотий дубль на змаганнях з кульової стрільби Memorial Josef Zapedzki у Польщі.

Нагадаємо, Олена Костевич та Олег Омельчук виграли золото чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби на дистанції 10 м у міксті. У фіналі вони здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3661
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 3534 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 91906
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8408
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383053 12
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7030
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34533 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165561 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48720
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358059
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13079
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91274