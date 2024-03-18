Українці здобули 8 нагород на міжнародних змаганнях у польському Вроцлаві

3 золота, 3 срібла, 2 бронзи

Джерело - Чемпіон.

Вісім медалей різного ґатунку здобула збірна України на міжнародних змаганнях із кульової стрільби Grand Prix Wrocławia & Dolnego Śląska Wrocław у Польщі.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Українці везуть додому три золоті, три срібні та дві бронзові нагороди.

Результати:

ГП-6, пневматична гвинтівка, 10 м

Срібло: Сергій Куліш.

Бронза: Святослав Гузий.

МГ-5, гвинтівка з трьох положень, 50 м, перший старт

Срібло: Сергій Куліш.

Вправа МП-5, пістолет, 25 м, перший старт

Золото: Анастасія Німець.

Вправа МП-5, пістолет, 25 м, другий старт

Золото: Юлія Коростильова.

Вправа ГП-МІКСТ, пневматична гвинтівка, 10 м, змішані команди

Золото: Дарія Дудка і Святослав Гудзий.

Бронза: Крістіна Остапенко та Сергій Куліш.

Вправа МГ-9, гвинтівка, стрільба лежачи, відкрита категорія, 50 м

Срібло: Наталія Кальниш.

Раніше український юніор оформив золотий дубль на змаганнях з кульової стрільби Memorial Josef Zapedzki у Польщі.

Нагадаємо, Олена Костевич та Олег Омельчук виграли золото чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби на дистанції 10 м у міксті. У фіналі вони здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії.