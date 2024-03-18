Українці здобули 8 нагород на міжнародних змаганнях у польському Вроцлаві

Джерело - Чемпіон.
Вісім медалей різного ґатунку здобула збірна України на міжнародних змаганнях із кульової стрільби Grand Prix Wrocławia & Dolnego Śląska Wrocław у Польщі.
Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.
Українці везуть додому три золоті, три срібні та дві бронзові нагороди.
Результати:
- ГП-6, пневматична гвинтівка, 10 м
Срібло: Сергій Куліш.
Бронза: Святослав Гузий.
- МГ-5, гвинтівка з трьох положень, 50 м, перший старт
Срібло: Сергій Куліш.
- Вправа МП-5, пістолет, 25 м, перший старт
Золото: Анастасія Німець.
- Вправа МП-5, пістолет, 25 м, другий старт
Золото: Юлія Коростильова.
- Вправа ГП-МІКСТ, пневматична гвинтівка, 10 м, змішані команди
Золото: Дарія Дудка і Святослав Гудзий.
Бронза: Крістіна Остапенко та Сергій Куліш.
- Вправа МГ-9, гвинтівка, стрільба лежачи, відкрита категорія, 50 м
Срібло: Наталія Кальниш.
Раніше український юніор оформив золотий дубль на змаганнях з кульової стрільби Memorial Josef Zapedzki у Польщі.
Нагадаємо, Олена Костевич та Олег Омельчук виграли золото чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби на дистанції 10 м у міксті. У фіналі вони здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії.