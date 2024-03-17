Джерело - Чемпіон.

Збірна України не змогла кваліфікуватись на Чемпіонат світу-2025 з гандболу серед чоловіків.

Українці програли Естонії у другому матчі плей-оф відбору. Гра закінчилася з рахунком 33:41.

Перший поєдинок теж закінчився поразкою нашої команди - 29:32.

Кваліфікація чемпіонату світу-2025 з гандболу

Півфінал

Другий матч

17 березня

Україна - Естонія - 33:41 (18:18)

Естонія в останньому етапі кваліфікації зіграє з Ісландією за путівку на чемпіонат світу.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль.