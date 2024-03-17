Джерело - Чемпіон.
Збірна України не змогла кваліфікуватись на Чемпіонат світу-2025 з гандболу серед чоловіків.
Українці програли Естонії у другому матчі плей-оф відбору. Гра закінчилася з рахунком 33:41.
Перший поєдинок теж закінчився поразкою нашої команди - 29:32.
Кваліфікація чемпіонату світу-2025 з гандболу
Півфінал
Другий матч
17 березня
Україна - Естонія - 33:41 (18:18)
Естонія в останньому етапі кваліфікації зіграє з Ісландією за путівку на чемпіонат світу.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль.