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Збірна України не пройшла на ЧС-2025

Сьогодні 17:45 174 0
Збірна України не пройшла на ЧС-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не змогла кваліфікуватись на Чемпіонат світу-2025 з гандболу серед чоловіків.

Українці програли Естонії у другому матчі плей-оф відбору.  Гра закінчилася з рахунком 33:41.

Перший поєдинок теж закінчився поразкою нашої команди - 29:32

Кваліфікація чемпіонату світу-2025 з гандболу
Півфінал
Другий матч
17 березня

Україна - Естонія - 33:41 (18:18)

Естонія в останньому етапі кваліфікації зіграє з Ісландією за путівку на чемпіонат світу.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль.

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