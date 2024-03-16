Галичанка програла одинадцяту гру поспіль у чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.

Український жіночий гандбольний клуб Галичанка програв одинадцяту гру поспіль у 19 турі чемпіонату Польщі проти Каліша.

Каліш (Польща) – Галичанка (Україна) – 26:20 (15:9)

Це була перша гра фінального раунду польської Суперліги. Українська команда бореться за 7-10 місця.

Після цього поєдинку Галичанка знаходиться внизу турнірної таблиці. У команди лише 4 перемоги за 19 матчів.

Зазначимо, що клуб, який посяде останню сходинку, вилітає в Першу лігу, а команда з дев`ятого місця гратиме стикові матчі.

Нагадаємо, що у 18 турі польської Суперліги українки розгромно поступилися Пьотрковії.