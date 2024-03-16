Мак-Грегор назвав дату свого наступного поєдинку

Джерело - yahoo.com.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує повернутися в октагон влітку.
Про це повідомив боєць у коментарі Yahoo Sports.
"Я все ще у формі, я все ще тренуюся. Як я вже говорив, у мене були тренувальні табори.
Якщо вони назвуть мені дату – вона стане моєю метою. Я сподіваюся на 29 червня", — сказав Мак-Грегор.
Раніше ірландець анонсував бій проти Майкла Чендлера. Бій мав відбутися 29 червня у Лас-Вегасі у ліміті до 185 фунтів (прим. – 83.9 кг), тобто середній вазі.
Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є.