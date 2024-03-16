Мак-Грегор назвав дату свого наступного поєдинку

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує повернутися в октагон влітку.

Про це повідомив боєць у коментарі Yahoo Sports.

"Я все ще у формі, я все ще тренуюся. Як я вже говорив, у мене були тренувальні табори.

Якщо вони назвуть мені дату – вона стане моєю метою. Я сподіваюся на 29 червня", — сказав Мак-Грегор.