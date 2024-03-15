Джерело - HLTV.

Російська команда 9Pandas може не зіграти на чемпіонаті світу PGL Major із CS 2, який відбудеться в Копенгагені.

Про це повідомляє HLTV.

Менш ніж за 48 годин до початку турніру до столиці Данії прибули лише 2 з 5 гравців через проблеми з візами, що змусило організаторів шукати їм потенційну заміну.

Німецька команда GamerLegion готова виступити замість росіян у разі необхідності. Зазначається, що ця заміна жодним чином не вплине на посів турніру.

Нагадаємо, що PGL Major відбудеться з 17 березня по 31 березня цього року.

Раніше на чемпіонат світу з CS 2 вийшла українська команда Natus Vincere.