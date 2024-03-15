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Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну

Він позмагається у фіналі
Сьогодні 18:56 1617 1
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну
Фото - Skijumping.pl
#Євген Марусяк, #Віталій Калініченко

Джерело - Sport.ua.

Український стрибун з трампліну Євген Марусяк із рекордом України (223 метри) показав 12-й результат у кваліфікації на етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді.

Це найкращий результат в історії України у кваліфікаціях на КС.

Інший українець, Віталій Калініченко, кваліфікацію пройти не зумів - 43-й результат зі стрибком на 185,5 метра.

Перемогу в кваліфікації здобув словенець Петер Превц, який випередив двох австрійців - Штефана Крафта і Даніеля Хубера.

У лютому Калініченко та Марусяк стали 11-ми на етапі Кубку світу в змаганнях суперкоманд, останній також був 29-м у особистиому старті на КС у Німеччині.

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