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Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян на Олімпіаді-2024

Сьогодні 21:51 158 0
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян на Олімпіаді-2024
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Reuters.

Мер Парижа Анн Ідальго висловилася проти участі спортсменів з Росії на Олімпіаді-2024, яка пройде у Франції.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Reuters.

"Я волію, щоб вони не приїжджали. Ми не можемо поводитися так, начебто вторгнення не існує. Ми не можемо поводитися так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", - розповіла мер.

Зазначимо виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь на Олімпійських іграх, але тільки індивідуально і під нейтральним прапором.

Нещодавно НОК України разом з Міністерством молоді та спорту та Федерацією тхеквондо звернулися до МОК, щоб відсторонити росіян, які підтримують війну. 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.

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