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Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025

Сьогодні 20:53 410 0
Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Естонії у першому матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2025 з гандболу серед чоловіків.

Українці програли з рахунком 29:32. Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

Переможець пари в останньому етапі кваліфікації зіграє з Ісландією за путівку на чемпіонат світу.

Кваліфікація чемпіонату світу-2025 з гандболу
Півфінал
Перший матч
13 березня

Естонія - Україна 32:29 (18:16)

Напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль.

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