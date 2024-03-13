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Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо

Сьогодні 14:53 13428 0
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо

Джерело - gp.gov.ua.

Прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої української спортсменки, чемпіонку світу з сумо, яка підтримувала військових Російської Федерації. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За версією слідства, після повномасштабного вторгнення РФ до України вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Неодноразово закуповувала дизельні генератори, рації, тепловізори та інших ресурсів для російських військових, які вели бойові дії проти України у місті Бахмут. Також жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою дій Росії. 

Її дії кваліфікували як пособництво державі-окупанту (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). За це їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі спортсменка переховується на тимчасово окупованому півострові.

Імовірно, йдеться про 38-річну Ольгу Давидку, яка у 2014 році підтримала анексію Криму. Згодом вона прийняла громадянство Росії та завершила виступи за збірну України з сумо. Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо (2008 рік).

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