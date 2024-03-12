Визначився склад чоловічої збірної: деякі провідні гравці відмовилися їхати на збір у Закарпаття

Про кадрові втрати розповів головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні оголосили склад чоловічої збірної України з гандболу перед матчами 13 та 17 березня проти Естонії у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

Склад

Воротарі: Назар Чудінов (Мотор), Богдан Панченко (СКА-Київ).

Польові гравці: Олександр Онуфрієнко (Аеропос Едесса, Греція), Ігор Турченко (Лімож, Франція), Іван Мельник (КОСФК, СКА-Київ), Дмитро Редькин (Гросвальштадт, Німеччина), Микита Літвіненко (Амбер, Литва), Богдан Черкащенко (Квідзин, Польща), Олександр Сірик (СКА-Київ), Андрій Касай (Меджидія, Румунія), Микола Процюк (Гуммерсбах, Німеччина), Данило Савчук (СКА-Київ), Ілля Близнюк (Мотор), Ярослав Котюк (Мотор), Данило Осадчий (Уеска, Іспанія), Нікіта Заболотній (Мотор), Данило Рагозін (Мотор).

Переможець протистояння вийде до вирішального етапу кваліфікації, де зіграє проти Ісландії за путівку на ЧС.

Чемпіонат світу-2025. Європейська кваліфікація. Фаза 2. Частина 1

Естонія - Україна

13 березня | 19.00

Естонія, Таллінн | Kalevi Spordihall

Україна - Естонія

17 березня | 15.30

Литва, Алітус | Alytaus Arena

Зазначимо, що сам тренувальний збір проходить в Ужгороді на базі "Зінедін". Про кадрові втрати напередодні відповідальних ігор розповів головний тренер збірної Вадим Бражник.

"На жаль, травмувалися правий крайній Руслан Діякону та розігруючий Віталій Горовий. Ще раніше також через травму вибув лінійний Дмитро Тютюнник. Ми хотіли їх бачити у збірній. На жаль, деякі з провідних гравців, які грають за кордоном і, яких ми викликали, щоб вони допомогли команді, відмовилися їхати на збори до України. Тому їх не буде в національній команді", - повідомив тренер.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль.

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