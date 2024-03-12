Бондар виключений із UFC

Відомі умови, за яких він може повернутися

Джерело - Чемпіон.

Українець Денис Бондар виключений із Ultimate Fighting Championship (UFC).

Про це організація повідомила у Х (колишній Twitter).

❌ Fighter removed: Denys Bondar — UFC Roster Tracker (@RosterTracker) March 11, 2024

Разом із ним сьогодні організацію також покинули: Джеймі Пікетт, Майк Бріден, Ферні Гарсія, Луїс Салдана, Даніель Ласерда, Матеус Мендонка і Тайсон Педро.

Нагадаємо, наш спортсмен провів у UFC три поєдинки, в яких зазнав трьох поразок. На момент приходу до найпрестижнішої організації його рекорд у змішаних єдиноборствах був 14-2.

Слід зазначити, що Денис ще зможе повернутися, якщо підпише з організацією новий контракт.

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