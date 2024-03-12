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Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування

7 золотих, 3 срібні та 8 бронзових медалей
Сьогодні 14:38 126 0
Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування

Джерело - НКСІУ.

Паралімпійська збірна України з фехтування виграла медальний залік чемпіонату Європи, який проходив у французькому Парижі.

Всього наші спортсмени завоювали 18 медалей. В їх активі 7 золотих, 3 срібні та 8 бронзових нагород.

Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати особистих змагань

  • Золото: Сергій Шавкун - рапіра та шпага (категорія С);  Євгенія Бреус - шпага та шабля (категорія А); Надія Дьолог  - рапіра та шабля (категорія В); Андрій Демчук - шабля та рапіра (категорія А).
  • Срібло: Олексій Закусилов  - шпага (категорія А).
  • Бронза: Антон Дацко - шабля та шпага (категорія В); Дмитро Серьоженко - рапіра (категорія В); Наталія Морквич - рапіра (категорія А). 

Результати командних змагань

  • Золото: чоловіча команда, шабля - Андрій Демчук, Артем Манько, Дмитро Серьоженко, Антон Дацко; жіноча команда, шабля - Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Ольга Єсіна, Надія Дьолог; чоловіча команда, шпага - Андрій Демчук, Артем Манько, Олексій Закусилов, Антон Дацко.
  • Срібло: жіноча команда, рапіра - Наталія Мандрик, Наталія Морквич, Ольга Єсіна, Надія Дьолог.
  • Бронза: жіноча команда, шпага - Євгенія Бреус, Наталія Мандрик, Ольга Єсіна, Надія Дьолог.

Відзначимо, що нашу країну на чемпіонаті представляли 13 спортсменів.

Нагадаємо, збірна України з фехтування гарантувала собі олімпійську ліцензію.

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