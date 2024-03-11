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Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи з джиу-джитсу

4 золота, 8 серебра і 3 бронзи
Сьогодні 13:35 138 0
Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи з джиу-джитсу
#джиу-джитсу

Джерело - Мінмолодьспорту.

Українська команда виборола 15 нагород на Кубку Європи з джиу-джитсу в бельгійському Беверені.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Наші чемпіони та призери з файтингу

  • Дорослі

    Золото: Ангеліна Гребенко (70 кг); Богдан Мочульский (62 кг).

    Срібло: Дарʼя Гончаренко (52 кг).

  • Молодь:

    • Срібло: Анастасія Приліпко (52 кг).

    • Юніори:

      • Золото: Максим Шаповал (69 кг). 

        Бронза: Вадим Биць (52 кг).

      • Кадети:

        • Золото: Данило Зайцев (56 кг).

          Срібло: Богдан Павліш (48 кг); Артем Манойло (52 кг); Вікторія Мележик (+ 63 кг); Олексій Юхнов (69 кг); Давид Шпичак (40 кг). 

        • Старші юнаки:

          • Срібло: Анастасія Свиридюк (32 кг).

            Бронза: Микита Картишов (32 кг); Павло Смірнов (48 кг).

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