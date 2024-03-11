Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи з джиу-джитсу

Джерело - Мінмолодьспорту.
Українська команда виборола 15 нагород на Кубку Європи з джиу-джитсу в бельгійському Беверені.
Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.
Наші чемпіони та призери з файтингу
- Дорослі
Золото: Ангеліна Гребенко (70 кг); Богдан Мочульский (62 кг).
Срібло: Дарʼя Гончаренко (52 кг).
- Молодь:
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Срібло: Анастасія Приліпко (52 кг).
- Юніори:
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Золото: Максим Шаповал (69 кг).
Бронза: Вадим Биць (52 кг).
- Кадети:
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Золото: Данило Зайцев (56 кг).
Срібло: Богдан Павліш (48 кг); Артем Манойло (52 кг); Вікторія Мележик (+ 63 кг); Олексій Юхнов (69 кг); Давид Шпичак (40 кг).
- Старші юнаки:
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Срібло: Анастасія Свиридюк (32 кг).
Бронза: Микита Картишов (32 кг); Павло Смірнов (48 кг).
- Усього на турнірі взяли участь 204 спортсмени з 24-х країн. Україну представляли 32 майстри.
- Нагадаємо, раніше 14-річна українка Єлизавета Дурнєва виграла чемпіонат світу в ОАЕ.
- 53 медалі Всесвітніх ігор єдиноборств - історичний успіх України!