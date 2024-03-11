Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи з джиу-джитсу

4 золота, 8 серебра і 3 бронзи

Джерело - Мінмолодьспорту.

Українська команда виборола 15 нагород на Кубку Європи з джиу-джитсу в бельгійському Беверені.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Наші чемпіони та призери з файтингу

Дорослі Золото: Ангеліна Гребенко (70 кг); Богдан Мочульский (62 кг). Срібло: Дарʼя Гончаренко (52 кг).

Молодь:

Срібло: Анастасія Приліпко (52 кг).

Юніори:

Золото: Максим Шаповал (69 кг). Бронза: Вадим Биць (52 кг).

Кадети:

Золото: Данило Зайцев (56 кг). Срібло: Богдан Павліш (48 кг); Артем Манойло (52 кг); Вікторія Мележик (+ 63 кг); Олексій Юхнов (69 кг); Давид Шпичак (40 кг).

Старші юнаки:

Срібло: Анастасія Свиридюк (32 кг). Бронза: Микита Картишов (32 кг); Павло Смірнов (48 кг).